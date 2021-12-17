Вице-президент «ЛУКОЙЛа» Федун ожидает цену нефти в $60—80 за баррель в 2022 году

Нефтерынок в ближайший год будет защищён от высокой волатильности за счёт сделки стран ОПЕК+, которые совместно регулируют добычу, заявил вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.

«Поэтому я рассчитываю, что цены на нефть будут находиться в том диапазоне, который комфортен как для потребителей, так и производителей. Это примерно $60—80 за баррель», — цитирует бизнесмена ТАСС.

Он не исключил возможность кратковременных скачков цен, но выразил уверенность в том, что в ближайший год эти показатели будут стабильными.

«ЛУКОЙЛ» производит сегодня около 2% мировых углеводородов. И мы намерены сохранить эти позиции. В нашей стратегии мы предусматриваем рост примерно на 1,4-1,5% в год в ближайшие десять лет», — отметил Федун.

В ходе торгов в среду, 15 декабря мировые цены на нефть показали тенденцию к падению: январские фьючерсы на WTI снизились на 1,30%, составив $69,81 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале понизилась на 1,13% — до $72,87 за баррель.