Власти Томской области заявили о росте собственных доходов в бюджете региона

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В 2021 году в бюджете Томской области зафиксировали рост собственных доходов, заявил заместитель губернатора, начальник Департамента финансов региона Александр Феденёв.
Власти Томской области заявили о росте собственных доходов в бюджете региона
  • РИА Новости

В беседе с vtomske.ru он рассказал, что на 1 декабря в консолидированный бюджет области поступило 61,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года оценивается в 120%.

«За 11 месяцев значительно выросли поступления по налогу на прибыль организаций (на 55%), по акцизам (на 20,5%, в основном на нефтепродукты), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения (39,8%), по НДФЛ (4,4%)», — сообщил Феденёв.

По его словам, снижение поступлений доходов произошло по единому налогу на вменённый доход в связи с его отменой с 1 января.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума на 2022 год.

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