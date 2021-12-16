Аналитик Юшков спрогнозировал ухудшение ситуации на европейском газовом рынке

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение немецкой газеты Handelsblatt о том, что заполненность газохранилищ в Германии опустилась до «исторически низкого уровня» и составляет ниже 60%.

«Для Европы в целом это характерная ситуация сейчас. Потому что летом они закачивали очень мало газа в подземные хранилища, потому что всё время боялись, что цена растёт. Они всё время думали, что цена летом не может быть больше, чем зимой. Боялись покупать, думали, что сейчас пик цены, дальше она снизится, поэтому мы подождём, а в итоге дождались, пока зима не наступила. В итоге в отопительный сезон европейцы выходили с очень небольшими объёмами газа в подземных хранилищах», — сообщил эксперт.

По его словам, ранее подземные хранилища в Европе опустошались в конце февраля — начале марта, теперь же они, как отметил специалист, «будут на довольно низком уровне уже в январе».

«Чем меньше газа в подземных хранилищах, тем меньше ежесуточно можно оттуда доставать. Значит, надо будет компенсировать недостающий газ, который вы не достаёте из подземного хранилища, текущим импортом, увеличивать закупки из-за рубежа», — пояснил собеседник RT.

По прогнозам аналитика, ситуация на европейском рынке газа будет ухудшаться, дефицит газа будет нарастать.

«Скорее всего, газ будет и дальше дорожать. И мы увидим на спотовых рынках $1300, $1400 и более за 1000 кубов. Но какие-то объёмы европейцам просто придётся покупать даже по таким ценам, потому что часть газа идёт на отопление, и без отопления людей оставить они не могут», — заключил специалист.

Ранее исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке в комментарии Handelsblatt заявил, что заполненность газохранилищ в Германии опустилась до «исторически низкого уровня» и составляет ниже 60%.