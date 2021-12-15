Власти Москвы заявили о росте оборота внешней торговли с Чехией

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о сотрудничестве российской столицы с чешскими компаниями.

Об этом сообщает НСН.

«Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробанка РФ, на 1 июля 2021 года на долю чешских компаний приходится порядка $224 млн накопленных прямых инвестиций. Прирост с начала 2021 года составляет 7,8%», — сказал Ефимов.

Он отметил рост оборота внешней торговли между Москвой и Чехией. За январь — сентябрь 2021 года показатель превысил $3,1 млрд, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Преимущественно чешские инвесторы вкладывают средства в финансовые и страховые компании, а также в сферу торговли, сектор промышленности и высоких технологий, недвижимость.

Ранее телеканал «360» сообщал о планах Подмосковья по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.