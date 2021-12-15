ЕК предложила странам ЕС создать систему совместных закупок газа

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Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза создать систему добровольных совместных закупок газа в целях гарантированного заполнения газовых хранилищ.
ЕК предложила странам ЕС создать систему совместных закупок газа
  • AFP

«В пакет включены положения об эффективном использовании газовых хранилищ и о добровольных совместных закупках», — приводит РИА Новости текст пресс-релиза ЕК.

Согласно документу, страны — участницы ЕС должны включить анализ своих уровней хранилищ и потенциальных рисков в общую оценку рисков на региональном уровне.

«Когда будут выявлены риски, они должны будут ввести контрмеры из ряда вариантов, включая минимальные обязательства по хранению, торги или аукционы», — говорится в тексте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз изучит вопрос создания стратегических запасов газа.

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