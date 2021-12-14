Эксперт по фондовому рынку Бабин высказался о динамике курса рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин высказался о динамике курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что в последние сессии рубль выглядит устойчиво.

«Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на прогнозах ФРС темпов будущего увеличения процентных ставок», — сказал эксперт.

По его словам, больше всего на ужесточение денежно-кредитной политики ключевых центробанков реагируют рынки развивающихся стран.

Как отметил Бабин, рубль выглядит более выгодно как с точки зрения крепкой финансово-экономической системы России, так и на фоне по-прежнему высоких цен на сырьё.

«Кроме того, активное повышение ключевой ставки, ожидающееся и на заседании Банка России в эту пятницу, оказывает дополнительную поддержку рублю», — считает эксперт.

Бабин не исключил, что при определённых условиях есть вероятность, что доллар закрепится ниже 73 рублей и «даже проверит на прочность более низкие уровни».

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.