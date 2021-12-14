Новый канцлер Австрии Нехаммер высказался в поддержку «Северного потока — 2»
- AP
Он ответил на вопрос, продолжает ли австрийское правительство поддерживать проект.
«Да, конечно. Я ожидаю, что «Северный поток — 2» скоро сможет быть запущен, как и планировалось», — отметил Нехаммер.
Канцлер Австрии назвал «Северный поток — 2» важным проектом.
Также он заявил, что необходимо, чтобы страны ЕС были обеспечены энергоресурсами из как можно большего количества источников и «имелись соответствующие трубопроводы».
6 декабря президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера.
До этого бывший канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии (АНП) и уходит из политики.