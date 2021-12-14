Новый канцлер Австрии Нехаммер высказался в поддержку «Северного потока — 2»

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Die Welt заявил, что австрийское правительство поддерживает проект «Северный поток — 2», и выразил надежду на скорый запуск трубопровода.

Он ответил на вопрос, продолжает ли австрийское правительство поддерживать проект.

«Да, конечно. Я ожидаю, что «Северный поток — 2» скоро сможет быть запущен, как и планировалось», — отметил Нехаммер.

Канцлер Австрии назвал «Северный поток — 2» важным проектом.

Также он заявил, что необходимо, чтобы страны ЕС были обеспечены энергоресурсами из как можно большего количества источников и «имелись соответствующие трубопроводы».

6 декабря президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера.

До этого бывший канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии (АНП) и уходит из политики.