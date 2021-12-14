Экономист Гинько спрогнозировал изменение ключевой ставки Банком России

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT рассказал о возможных изменениях ключевой ставки Банка России в декабре.
Экономист Гинько спрогнозировал изменение ключевой ставки Банком России
  • РИА Новости

По его мнению, ставка может увеличиться.

«Мы увидим повышение ставки, и оно будет, скорее всего, последним. В дальнейшем повышение не будет необходимым, потому что пик инфляции пройден уже в ноябре. Я думаю, по декабрю уже будет снижаться и дальше темп прироста инфляции будет снижаться, необходимость в повышении ставки отпадёт. ЦБ всегда готов начать нормализировать, то есть снижать ставку», — считает экономист.

Он добавил, что в начале 2022 года темп роста цен будет снижаться.

«Я думаю, что мы несильно отойдём от 4%, которые есть, к концу следующего года. Произошло раскручивание инфляционной спирали, она очень быстро раскрутилась, но у неё такой же есть потенциал, и я уверен в снижении темпа роста», — заключил собеседник RT. 

Ранее стало известно, что, по мнению аналитиков, российский Центробанк в декабре на последнем в 2021 году заседании повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить