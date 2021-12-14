Экономист Гинько спрогнозировал изменение ключевой ставки Банком России

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT рассказал о возможных изменениях ключевой ставки Банка России в декабре.

По его мнению, ставка может увеличиться.

«Мы увидим повышение ставки, и оно будет, скорее всего, последним. В дальнейшем повышение не будет необходимым, потому что пик инфляции пройден уже в ноябре. Я думаю, по декабрю уже будет снижаться и дальше темп прироста инфляции будет снижаться, необходимость в повышении ставки отпадёт. ЦБ всегда готов начать нормализировать, то есть снижать ставку», — считает экономист.

Он добавил, что в начале 2022 года темп роста цен будет снижаться.

«Я думаю, что мы несильно отойдём от 4%, которые есть, к концу следующего года. Произошло раскручивание инфляционной спирали, она очень быстро раскрутилась, но у неё такой же есть потенциал, и я уверен в снижении темпа роста», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что, по мнению аналитиков, российский Центробанк в декабре на последнем в 2021 году заседании повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых.