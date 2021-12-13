Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 трлн рублей в 2021 году

Инвестиции в основной капитал в Москве в январе — сентябре 2021 года превысили 2,5 трлн рублей, что почти на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это выше общероссийского показателя: рост по стране составил 7,6%. На долю столицы сегодня приходится 18,6% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в целом за десять лет объём инвестиций в основной капитал в Москве в сопоставимых ценах вырос в 2,7 раза.

Отмечается, что больше всего средств столичные компании вкладывают в машины и оборудование.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.