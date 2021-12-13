ОПЕК сохранила прогнозы по росту спроса на нефть в мире на 2021 и 2022 годы

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В ОПЕК не стали менять прогнозы по росту спроса на нефть в мире на 2021 и 2022 годы.
ОПЕК сохранила прогнозы по росту спроса на нефть в мире на 2021 и 2022 годы
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад ОПЕК, организация ожидает увеличения спроса на 5,7 млн баррелей в сутки в 2021 году и на 4,2 млн баррелей в сутки в 2022 году.

«Прогноз по мировому росту спроса на нефть в 2021 году не меняется после предыдущего прогноза — 5,7 млн баррелей в сутки... Прогноз по мировому росту спроса на нефть в 2022 году также остается неизменным на уровне 4,2 млн баррелей в сутки», — говорится в прогнозе.

Предполагается, что глобальное потребление нефти в следующем году составит 100,8 млн баррелей в сутки, а в текущем — 96,6 млн баррелей в сутки.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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