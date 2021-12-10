Аналитик Голубовский высказался о перспективах цифрового рубля

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский высказался о перспективах цифрового рубля.

«Никаких принципиальных изменений в экономике существование такой формы денег не вызовет. Может, будут облегчены расчёты в сфере электронной коммерции с этими деньгами. Эти деньги всегда можно будет сконвертировать в любую другую форму», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в основном это всё будет использоваться для развития цифровых экосистем.

Как считает Голубовский, среди причин введения новой формы денег — уход от использования наличных средств, избавление от поставщиков платёжных услуг, развитие и упрощение цифровых расчётов.

Ранее, как сообщало ФАН, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Артём Голубев рассказал о преимуществах цифрового рубля.