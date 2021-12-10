Аналитик Голубовский высказался о перспективах цифрового рубля

Короткая ссылка
Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский высказался о перспективах цифрового рубля.
Аналитик Голубовский высказался о перспективах цифрового рубля
  • Reuters

«Никаких принципиальных изменений в экономике существование такой формы денег не вызовет. Может, будут облегчены расчёты в сфере электронной коммерции с этими деньгами. Эти деньги всегда можно будет сконвертировать в любую другую форму», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в основном это всё будет использоваться для развития цифровых экосистем.

Как считает Голубовский, среди причин введения новой формы денег — уход от использования наличных средств, избавление от поставщиков платёжных услуг, развитие и упрощение цифровых расчётов.

Ранее, как сообщало ФАН, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Артём Голубев рассказал о преимуществах цифрового рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить