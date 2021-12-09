Набиуллина допустила рост инфляции выше прогноза ЦБ по итогам года

Инфляция в России по итогам года может превысить показатели верхней границы прогноза Центробанка в 7,4—7,9%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Да, инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9%, это вполне может случиться», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Она отметила значительную волатильность инфляционных показателей ближе к концу года.

Данные последних недель «двигались по синусоиде», пояснила Набиуллина.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о необходимости обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 4% в следующем году.

Глава государства отметил, что рост инфляции в настоящее время является главной проблемой как для экономики, так и для населения страны.