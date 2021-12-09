Экономист Домащенко прокомментировал доклад Deutsche Bank о поведении финансовых рынков
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«В основе стабильности в предстоящий период будет развитие взаимоотношений между Китаем и США», — цитируют Домащенко «Известия».
Он также отметил необходимость сотрудничества государств по вопросу демилитаризации космоса, что скажется на «финансовом состоянии крупнейших проектов спутникового интернета».
В докладе Deutsche Bank отсутствуют неожиданные тезисы и сохраняется «оптимистичный консерватизм в отношении макроэкономических показателей», заключил Домащенко.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал цены на газ в Европе.