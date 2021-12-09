Экономист Домащенко прокомментировал доклад Deutsche Bank о поведении финансовых рынков

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко прокомментировал доклад Deutsche Bank «Десять главных тем 2022 года» о ситуации на мировых финансовых рынках в следующем году.

«В основе стабильности в предстоящий период будет развитие взаимоотношений между Китаем и США», — цитируют Домащенко «Известия».

Он также отметил необходимость сотрудничества государств по вопросу демилитаризации космоса, что скажется на «финансовом состоянии крупнейших проектов спутникового интернета».

В докладе Deutsche Bank отсутствуют неожиданные тезисы и сохраняется «оптимистичный консерватизм в отношении макроэкономических показателей», заключил Домащенко.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал цены на газ в Европе.