Аналитик Розман высказался о перспективах курса рубля

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Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман высказался о перспективах курса рубля.
Аналитик Розман высказался о перспективах курса рубля
  • Reuters

«Следующая неделя может быть особенно важной для российской валюты. В это время пройдёт как заседание Банка России, так и заседание ФРС. От обоих регуляторов ждут ястребиных шагов, но, чьи действия покажутся рынку жёстче, станет понятно лишь к концу следующей недели», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, от ЦБ ожидают повышения ключевой ставки на 0,75—1,00 п. п., от ФРС — ускорения сворачивания программы покупки облигаций.

Как прогнозирует Розман, если «победит» Банк России, то рубль может укрепиться в рамках следующей недели к 72,70—73,00 за $1.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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