Аналитик Пушкарёв прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Аналитик Пушкарёв прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • Reuters

«В пользу постепенного притока денег в российские активы на этой неделе может сыграть одновременный рост цен на нефть и индексов на американской бирже», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, большинство коррекционных беспокойств на биржах относительно распространения штамма «омикрон» оказалось отыграно назад и по сырью, и по акциям крупнейших мировых компаний.

Как полагает Пушкарёв, под влиянием изменений в оценках ситуации по пандемии от чиновников ВОЗ и лидеров государств, курс доллара ещё может приблизиться в декабре-январе к планкам в 70 или 80 рублей.

«Однако спокойное положение рубля возле золотой середины выглядит вероятнее», — добавил эксперт.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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