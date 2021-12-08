Аналитик Пушкарёв прокомментировал ситуацию на валютном рынке
- Reuters
«В пользу постепенного притока денег в российские активы на этой неделе может сыграть одновременный рост цен на нефть и индексов на американской бирже», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, большинство коррекционных беспокойств на биржах относительно распространения штамма «омикрон» оказалось отыграно назад и по сырью, и по акциям крупнейших мировых компаний.
Как полагает Пушкарёв, под влиянием изменений в оценках ситуации по пандемии от чиновников ВОЗ и лидеров государств, курс доллара ещё может приблизиться в декабре-январе к планкам в 70 или 80 рублей.
«Однако спокойное положение рубля возле золотой середины выглядит вероятнее», — добавил эксперт.
Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.