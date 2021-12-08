Экономист Гинько прокомментировал угрозы США изолировать Россию от финансовой системы

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT рассказал о последствиях в случае гипотетического отключения России от мировой финансовой системы.

«Во-первых, у нас есть собственная национальная система платёжных карт, которая принимается не только в России, но и в ряде других стран. И список этих стран всё время расширяется. Во-вторых, мы избавились от вложений в долларовые активы, если говорить о Фонде национального благосостояния. В-третьих, большинство наших экспортных сделок уже уходят от долларов. То есть рассчитываются в других валютах — это евро, юань и рубль. Для нас это не является каким-то новым риском. Мы к этому уже готовы. Хотя и понимаем, что никаких оснований для этого нет», — сказал экономист.

Он отметил, что России подобный вариант событий «ничем особо не грозит».

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского «вторжения» на Украину.