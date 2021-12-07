В Татарстане за год выдали более 54 тысяч ипотечных кредитов

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С начала 2021 года жителям республики Татарстан предоставили более 54,8 тыс. ипотечных кредитов. Об этом заявил управляющий региональным отделением Центробанка России Марат Шарифуллин.
В Татарстане за год выдали более 54 тысяч ипотечных кредитов
  • РИА Новости

«За десять месяцев 2021 года жителям республики было предоставлено более 54,8 тыс. ипотечных кредитов. Это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — приводит его слова «Бизнес Online».

При этом объём выданной ипотеки в Татарстане с начала 2021 года составил более 137,9 млрд рублей.

Как ранее сообщало «Реальное время», с начала 2021 года в Татарстане бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма.

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