В Татарстане за год выдали более 54 тысяч ипотечных кредитов
- РИА Новости
«За десять месяцев 2021 года жителям республики было предоставлено более 54,8 тыс. ипотечных кредитов. Это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — приводит его слова «Бизнес Online».
При этом объём выданной ипотеки в Татарстане с начала 2021 года составил более 137,9 млрд рублей.
Как ранее сообщало «Реальное время», с начала 2021 года в Татарстане бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма.