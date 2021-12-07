В Татарстане за год выдали более 54 тысяч ипотечных кредитов

С начала 2021 года жителям республики Татарстан предоставили более 54,8 тыс. ипотечных кредитов. Об этом заявил управляющий региональным отделением Центробанка России Марат Шарифуллин.

«За десять месяцев 2021 года жителям республики было предоставлено более 54,8 тыс. ипотечных кредитов. Это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — приводит его слова «Бизнес Online».

При этом объём выданной ипотеки в Татарстане с начала 2021 года составил более 137,9 млрд рублей.

Как ранее сообщало «Реальное время», с начала 2021 года в Татарстане бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма.