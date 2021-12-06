Форум «Зерно России — 2022» пройдёт 18 февраля в Краснодаре

Форум «Зерно России — 2022» состоится 18 февраля 2022 года в Краснодаре.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Отраслевое мероприятие будет организовано в форматах онлайн и офлайн.

Среди основных тем — новинки сельскохозяйственного оборудования и химии; возможности продажи зерна на экспорт; новые технологии выращивания зерна; ценообразование на зерновом рынке; развитие перевозок зерна морским и ж/д путём; технологии переработки и хранения зерна.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что объём сева озимых зерновых культур в Московской области превысил плановые показатели на 5%.