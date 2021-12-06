В Нижегородской области более 67 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых

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В Нижегородской области свыше 67 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых.
В Нижегородской области более 67 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФНС России.

За время действия специального налогового режима на территории области самозанятые сформировали более 11 млн чеков. Из них свыше 2 млн оформлены за последние три месяца. Средний размер чека — более 1 тыс. рублей.

Больше всего чеков самозанятые оформили в сфере оказания автотранспортных услуг — свыше 3 млн.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о рекордном увеличении числа самозанятых.

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