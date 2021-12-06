Аналитик Деев допустил дальнейшее снижение стоимости биткоина

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Цена биткоина в ближайшее время может опуститься ещё сильнее, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
Аналитик Деев допустил дальнейшее снижение стоимости биткоина
  • Reuters

«После отметки $42 тыс., которую он пробил на днях, после отскока монета может уйти на уровень ближе к $30—35 тыс. И восстановление, соответственно, будет долгим. Сейчас всё говорит о том, что кризисные явления как в США, так и в мировой экономике в целом будут нарастать. На таком фоне может падать всё, кроме золота», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, в настоящее время наблюдается отток инвесторов, которые «перекладываются в доллар и трежерис».

«Это один из признаков ожидаемой рецессии на американском рынке ценных бумаг и в экономике в целом. А если это так, то инвесторы будут ещё более активно закладывать ожидания обвала и выходить из рисковых активов. Биткоин и другие криптовалюты, несмотря на доходность, которую они показывали ещё недавно, к таким активам относятся», — отметил Деев.

4 декабря цена биткоина падала более чем на 18%.

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