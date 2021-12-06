В Ассоциации итальянских промышленников дали прогноз по товарообороту с Россией
- AP
«Большое значение в нашем товарообороте играет ТЭК. И учитывая тот факт, что с января этого года цены на нефть выросли примерно на 60%, мы ожидаем что товарооборот между Россией и Италией повысится. Всего за девять месяцев этого года товарооборот сравнялся с 12-месячным показателем 2020 года», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Исходя из этой статистики, отметил Ферленги, можно допустить, что к концу года товарообмен вырастет на 30% и, вероятно, превысит уровень 2019 года.
Ранее издание «Янтарный край» передавало, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.