В Ассоциации итальянских промышленников дали прогноз по товарообороту с Россией

К концу 2021 года товарооборот между Россией и Италией может превысить показатель допандемийного 2019 года, заявил вице-президент Ассоциации итальянских промышленников Эрнесто Ферленги.

«Большое значение в нашем товарообороте играет ТЭК. И учитывая тот факт, что с января этого года цены на нефть выросли примерно на 60%, мы ожидаем что товарооборот между Россией и Италией повысится. Всего за девять месяцев этого года товарооборот сравнялся с 12-месячным показателем 2020 года», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Исходя из этой статистики, отметил Ферленги, можно допустить, что к концу года товарообмен вырастет на 30% и, вероятно, превысит уровень 2019 года.

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