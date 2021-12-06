В столице рассказали о росте объёмов промышленного производства

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Объём промышленного производства в Москве вырос на 28,1% по итогам января — октября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
В столице рассказали о росте объёмов промышленного производства
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В лидерах по динамике производство машин и оборудования — выпуск увеличился в 2,1 раза. Заметный рост наблюдается и в лёгкой промышленности — производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды вырос на 61%», — уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рост объёмов производства электрооборудования составил 83%.

На 73,5% выросли показатели обработки древесины и производства изделий из дерева, на 73,3% — объёмы производства бумаги и бумажных изделий.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе рассказали о темпах восстановления экономики.

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