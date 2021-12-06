Москва направила более 17 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году

Москва направила более 17 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса с начала 2021 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Более 17 млрд рублей выделил город малому и среднему бизнесу с начала года. Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получат около 28 тыс. столичных компаний. Для сравнения: в прошлом году были одобрены заявки 14 тыс. организаций. Общий объём поддержки предпринимателей в Москве за время пандемии, включая 2020 год, превысил 34 млрд рублей», — добавила заммэра Наталья Сергунина.

Как отмечается, более 13 млрд рублей составили поручительства города по кредитам предпринимателей. Свыше 2,5 млрд рублей было направлено на субсидии и гранты.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге 8—9 декабря пройдёт XIX Форум субъектов малого и среднего предпринимательства.