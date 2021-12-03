Аналитик Бадьянов прогнозирует стабилизацию цен на нефть в районе $70—73 за баррель

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов выразил мнение, что баррель нефти марки Brent может стабилизироваться в диапазоне $70—73.
Аналитик Бадьянов прогнозирует стабилизацию цен на нефть в районе $70—73 за баррель
  • Reuters

Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

По словам Бадьянова, нефтяные котировки растут и в рамках технической коррекции — инвесторы выкупают сырьё, которое выглядит дешевле своих фундаментальных уровней, а также в силу полученных от ОПЕК+ фактов.

«Сейчас понятно, что производственный план на январь будет сохраняться без каких-либо изменений, прозрачность и последовательность подхода картеля к возвращению на рынок сырьевых объёмов успокаивает участников торгов», — добавил он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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