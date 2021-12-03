В Подмосковье рассказали о темпах выпуска кондитерских изделий в 2021 году

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В Московской области рассказали о темпах выпуска кондитерских изделий в 2021 году.
В Подмосковье рассказали о темпах выпуска кондитерских изделий в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«По итогам III квартала 2021 в Московской области произведено 344 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — заявили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, регион продолжает лидировать в данной сфере: в Подмосковье производят 12% российских сладостей и 27% кондитерских изделий в Центральном федеральном округе.

В области работает свыше 30 предприятий, выпускающих сладости.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым занял первое место в ЮФО по темпам роста производства сельхозпродукции в 2021 году.

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