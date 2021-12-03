Международный IT-форум пройдёт в ХМАО в 2022 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информационных технологий.
«Планируется, что 13-й международный форум пройдёт в гибридном формате, если ограничения не снимут. В прошлом году именно такой формат позволил собрать порядка 300 тыс. человек из 70 стран мира и 77 российских регионов», — заявили в ведомстве.
Там также отметили, что форум стал признанной международной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики в странах объединений БРИКС и ШОС.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 2022 год объявили Годом цифровизации.