В Петербурге 8—9 декабря пройдёт XIX форум субъектов МСП
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Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», организатор мероприятия — Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Оператор — НО «Фонд развития субъектов МСП в СПб».
Форум пройдёт в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В его программу вошли более 20 тематических мероприятий в различных форматах: круглые столы, сессии, мастер-классы, вебинары.
Отмечается, что участие в мероприятиях форума примут более 8 тыс. субъектов МСП из Петербурга и городов Северо-Западного федерального округа.
Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», в Москве начал работу международный форум «Мы вместе».