В Петербурге 8—9 декабря пройдёт XIX форум субъектов МСП

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XIX форум субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Санкт-Петербурга состоится 8—9 декабря в онлайн-формате.
В Петербурге 8—9 декабря пройдёт XIX форум субъектов МСП
  • Pixabay

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», организатор мероприятия — Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Оператор — НО «Фонд развития субъектов МСП в СПб». 

Форум пройдёт в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В его программу вошли более 20 тематических мероприятий в различных форматах: круглые столы, сессии, мастер-классы, вебинары.

Отмечается, что участие в мероприятиях форума примут более 8 тыс. субъектов МСП из Петербурга и городов Северо-Западного федерального округа.

Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», в Москве начал работу международный форум «Мы вместе».

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