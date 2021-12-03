Обороты сферы услуг Москвы превзошли доковидные показатели

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о показателях столичной сферы услуг.
Обороты сферы услуг Москвы превзошли доковидные показатели
  • © Ю. Иванко/Mos.ru

Как пишет НСН, с 22 по 28 ноября среднесуточный оборот сферы услуг составил 22,42 млрд рублей, что превосходит показатели аналогичной недели 2019 года на 21,6% в текущих ценах.

По словам заммэра, на прошедшей неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 млрд рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4%.

«Стремительно растёт выручка в сфере бытовых услуг, её обороты на прошлой неделе выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 505 млн рублей, а также у стоматологий, где выручка составила 207 млн рублей, увеличившись на 65,6%», — добавил Ефимов.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить