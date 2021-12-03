Обороты сферы услуг Москвы превзошли доковидные показатели

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о показателях столичной сферы услуг.

Как пишет НСН, с 22 по 28 ноября среднесуточный оборот сферы услуг составил 22,42 млрд рублей, что превосходит показатели аналогичной недели 2019 года на 21,6% в текущих ценах.

По словам заммэра, на прошедшей неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 млрд рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4%.

«Стремительно растёт выручка в сфере бытовых услуг, её обороты на прошлой неделе выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 505 млн рублей, а также у стоматологий, где выручка составила 207 млн рублей, увеличившись на 65,6%», — добавил Ефимов.

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