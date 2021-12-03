В ОЭЗ «Технополис «Москва» появился новый завод
- © Е. Самарина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом информирует НСН.
По словам Ефимова, лидер по изготовлению печатных плат компания «Резонит» решила построить завод в столичной ОЭЗ, чтобы расширить производство и развить мощности.
«Предприятие будет выпускать более 6 млн кв. дцм плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят 1 млрд рублей», — сказал заммэра.
Как ранее сообщал телеканал «360», РЭО профинансирует строительство крупнейшего в стране завода по переработке пластика в Московской области.