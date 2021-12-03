В ОЭЗ «Технополис «Москва» появился новый завод

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» возвели новый завод печатных плат и электронных модулей. Предприятие заработает в 2022 году.
В ОЭЗ «Технополис «Москва» появился новый завод
  • © Е. Самарина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, лидер по изготовлению печатных плат компания «Резонит» решила построить завод в столичной ОЭЗ, чтобы расширить производство и развить мощности.

«Предприятие будет выпускать более 6 млн кв. дцм плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят 1 млрд рублей», — сказал заммэра.

Как ранее сообщал телеканал «360», РЭО профинансирует строительство крупнейшего в стране завода по переработке пластика в Московской области.

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