В Фонде энергетической безопасности высказались о перспективах цен на газ в Европе

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказался о перспективах цен на газ в Европе.
В Фонде энергетической безопасности высказались о перспективах цен на газ в Европе
  • AP

«Вероятность того, что цена газа и дальше будет расти, очень высока. Отопительный сезон в европейских странах только начался, но цены уже поднялись до уровня $1 тыс. за 1 тыс. куб. м на спотовом рынке», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, подземные хранилища уже работают на выдачу газа, так что всё зависит от погоды: если начнутся морозы, топливо заберут быстро и дефицит усугубится.

«При таком сценарии стоит ожидать растущей цены», — прогнозирует Юшков.

Как считает эксперт, на выходе из отопительного сезона европейцы снова окажутся с опустошёнными подземными хранилищами газа.

«Наученные горьким опытом, они начнут смелее закупать ресурс для закачки в ПХГ перед следующим отопительным сезоном. Поэтому нельзя исключать того, что голубое топливо окажется востребованным на протяжении всего 2022 года — это сохранит стоимость на относительно высоком уровне», — добавил он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить