В Фонде энергетической безопасности высказались о перспективах цен на газ в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказался о перспективах цен на газ в Европе.

«Вероятность того, что цена газа и дальше будет расти, очень высока. Отопительный сезон в европейских странах только начался, но цены уже поднялись до уровня $1 тыс. за 1 тыс. куб. м на спотовом рынке», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, подземные хранилища уже работают на выдачу газа, так что всё зависит от погоды: если начнутся морозы, топливо заберут быстро и дефицит усугубится.

«При таком сценарии стоит ожидать растущей цены», — прогнозирует Юшков.

Как считает эксперт, на выходе из отопительного сезона европейцы снова окажутся с опустошёнными подземными хранилищами газа.

«Наученные горьким опытом, они начнут смелее закупать ресурс для закачки в ПХГ перед следующим отопительным сезоном. Поэтому нельзя исключать того, что голубое топливо окажется востребованным на протяжении всего 2022 года — это сохранит стоимость на относительно высоком уровне», — добавил он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».