В Москве рассказали о росте спроса на аренду офисов со стороны бизнеса

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что интерес столичного бизнеса к аренде и покупке офисов растёт, несмотря на переход многих компаний на работу в удалённом формате из-за пандемии.

Об этом пишет НСН.

По словам Ефимова, за девять месяцев текущего года спрос на рынке офисной недвижимости столицы восстановился на 93% к показателям 2019-го.

«К сентябрю спрос преодолел отметку в 1 млн кв. м, до конца года цифра может вырасти как минимум в полтора раза. Кроме того, снизилась доля незанятых (вакантных) площадей», — сообщил заммэра.

Он также рассказал, что арендные ставки на московские офисы класса А и В постепенно растут даже в период коронакризиса.

Как ранее сообщал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области рассказали о планах по строительству 50 коммерческих объектов.