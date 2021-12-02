В Москве рассказали о росте спроса на аренду офисов со стороны бизнеса
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
По словам Ефимова, за девять месяцев текущего года спрос на рынке офисной недвижимости столицы восстановился на 93% к показателям 2019-го.
«К сентябрю спрос преодолел отметку в 1 млн кв. м, до конца года цифра может вырасти как минимум в полтора раза. Кроме того, снизилась доля незанятых (вакантных) площадей», — сообщил заммэра.
Он также рассказал, что арендные ставки на московские офисы класса А и В постепенно растут даже в период коронакризиса.
Как ранее сообщал сайт «Подмосковье сегодня», в Московской области рассказали о планах по строительству 50 коммерческих объектов.