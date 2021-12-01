В апреле в Москве пройдёт международная конференция, посвящённая рынку нефтепродуктов

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Международная конференция «Argus Рынок нефтепродуктов — 2022. СНГ и глобальные рынки» пройдёт 19 апреля в Москве.
В апреле в Москве пройдёт международная конференция, посвящённая рынку нефтепродуктов
  • © Argus — международное независимое ценовое агентство
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Об этом сообщает oilcapital.ru.

Участники обсудят макроэкономическую ситуацию и конъюнктуру мирового рынка нефтепродуктов, динамику мирового спроса, декарбонизацию нефтегазовой отрасли, углеродный налог, энергоэффективные решения, перспективы нефтеперерабатывающей отрасли России в новых условиях.

Среди других тем — европейский рынок моторного топлива, транспортировка и логистика.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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