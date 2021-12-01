В апреле в Москве пройдёт международная конференция, посвящённая рынку нефтепродуктов
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Участники обсудят макроэкономическую ситуацию и конъюнктуру мирового рынка нефтепродуктов, динамику мирового спроса, декарбонизацию нефтегазовой отрасли, углеродный налог, энергоэффективные решения, перспективы нефтеперерабатывающей отрасли России в новых условиях.
Среди других тем — европейский рынок моторного топлива, транспортировка и логистика.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».