Аналитик Деев рассказал о перспективах курса рубля в ближайшую неделю

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о перспективах курса рубля в ближайшую неделю.
Аналитик Деев рассказал о перспективах курса рубля в ближайшую неделю
  • Reuters

«От того, какое решение по квотам на добычу примет ОПЕК+, зависят котировки нефти, что окажет влияние на рубль. Вероятнее всего, что картель, ожидая снижения спроса и роста профицита сырья на рынке, откажется от повышения производства нефти в начале 2022 года», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это может увеличить цены на сырьё на 3 — 5%, до $73 — 75 за баррель, что окажет поддержку рублю.

Вместе с тем, добавил Деев, есть общий негатив на мировых рынках и выход инвесторов из активов развивающихся стран, под воздействием которых российская валюта в ближайшую неделю может опуститься до 76 — 77 за доллар и 86 за евро.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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