Аналитик Розман высказался о динамике курса рубля

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Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман высказался о динамике курса рубля.
Аналитик Розман высказался о динамике курса рубля
  • Reuters

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что из-за ситуации с новым штаммом «омикрон» можно ожидать, что сильное давление на нефтяные цены сохранится до 3 декабря. Как ожидается, рубль будет закрывать неделю ближе к 75,5 — 76 рублям за доллар и 85 — 85,5 за евро.

«Некоторую поддержку рублю может оказать решение ОПЕК+. Если министерский комитет договорится о заморозке уровня добычи нефти, пока ситуация с «омикрон»-штаммом не прояснится, нефтяные котировки могут ненадолго отскочить к $73 — 75 за баррель Brent», — отметил эксперт.

Вместе с тем, добавил он, такое решение ОПЕК+ может привести к новым распродажам рисковых активов и усилить давление на российскую валюту 2 — 3 декабря.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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