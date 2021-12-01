Аналитик Розман высказался о динамике курса рубля

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман высказался о динамике курса рубля.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что из-за ситуации с новым штаммом «омикрон» можно ожидать, что сильное давление на нефтяные цены сохранится до 3 декабря. Как ожидается, рубль будет закрывать неделю ближе к 75,5 — 76 рублям за доллар и 85 — 85,5 за евро.

«Некоторую поддержку рублю может оказать решение ОПЕК+. Если министерский комитет договорится о заморозке уровня добычи нефти, пока ситуация с «омикрон»-штаммом не прояснится, нефтяные котировки могут ненадолго отскочить к $73 — 75 за баррель Brent», — отметил эксперт.

Вместе с тем, добавил он, такое решение ОПЕК+ может привести к новым распродажам рисковых активов и усилить давление на российскую валюту 2 — 3 декабря.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.