Минэнерго: в России выросло потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в России в ноябре выросло на 5% в годовом выражении — до 98,48 млрд кВт⋅ч, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

С начала года потребление выросло на 5,5%, до 997,7 млрд, отметил он.

«Потребление электроэнергии в России в ноябре 2021 года составило 98,48 млрд кВт⋅ч, что на 5% больше объёма потребления за ноябрь 2020 года. Потребление электроэнергии за 11 месяцев 2021 года в целом по России составило 997,698 млрд кВт⋅ч, что на 5,5% больше, чем за такой же период 2020 года», — цитирует замминистра РИА Новости.

Выработка электроэнергии в ноябре 2021 года составила 100,768 млрд кВт⋅ч, это на 6,2% больше, чем в ноябре 2020 года.

С начала года выработка составила 1,019 трлн кВт⋅ч (на 6,5% больше объёма выработки в аналогичном периоде 2020 года).