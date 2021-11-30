Профессор Бессель прокомментировал снижение цен на нефть

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Профессор, исполнительный вице-президент компании «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель прокомментировал снижение цен на нефть.
Профессор Бессель прокомментировал снижение цен на нефть
  • AP

В беседе с Pravda.Ru он заявил, что в связи с появлением нового штамма «омикрон», повлёкшего за собой снижение спроса на энергоносители и котировок, может быть скорректирована добыча нефти и газа.

Ситуация, при которой инвесторы распродают бумаги крупных компаний, считает профессор, продлится недолго.

«Связано это с COVID-19. Все понимают, что коронавирусные ограничения снова придут, потому что все страны закроются», — отметил Бессель.

Что касается цен на газ, то, по прогнозу эксперта, они снижаться не будут.

«Потому что мы входим в зиму. Газ — это второе место в централизованной генерации после угля. Его будет требоваться всё больше и больше. Поэтому востребованность в газе будет расти», — пояснил он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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