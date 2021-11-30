Аналитик Юшков назвал основную причину снижения цены нефти Brent

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цены на нефть усиливают падение до 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже $70 впервые с 24 августа.

«Главный фактор — это, конечно, опасения, что новый штамм коронавируса будет распространяться по миру и страны будут реагировать на него так же, как на первичный штамм, сам коронавирус в прошлом году, что все пойдут по пути организации новых локдаунов и будут ограничивать перемещения людей. Значит, люди будут меньше ездить, меньше тратить топлива... Соответственно трейдеры боятся, что, если спрос упадёт, будет падать цена, и начинают распродавать фьючерсы на нефть, чтобы зафиксировать прибыль», — отметил Юшков.

Он добавил, что, как только появились первые новости о появлении нового штамма, трейдеры «сразу же испугались и начали от греха подальше продавать фьючерсы, пока они были по $75—80».

«Они перестраховываются и уходят в кеш. Даже если сильного падения спроса не будет, как в прошлом году, и цена не упадёт до $30 за баррель, они всё равно опасаются», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что цены на нефть усиливают падение до 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже $70 впервые с 24 августа.