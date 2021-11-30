В ЦБ напомнили, что банки не вправе навязывать услуги клиентам

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Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута напомнил, что банки не вправе навязывать услуги клиентам.
В ЦБ напомнили, что банки не вправе навязывать услуги клиентам
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Закон о потребительском кредите так устроен, что сейчас, когда банк рассчитывает полную стоимость кредита, он не всегда включает туда все услуги и продукты, которые продаёт вместе с кредитом. Это приводит к тому, что человек не видит реальной стоимости того, что покупает, и действительно не учитывает эти расходы», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, ведётся работа над законопроектом, который обяжет банк включать в расчёт все дополнительные услуги, связанные с получением кредита, которые оформляются вместе с кредитным договором.

«Банк не вправе при получении кредита ничего навязывать. Он не может сказать: «Если вы не купите у меня страховку, то я вам кредит не выдам» или «Без этой подписки на телемедицину кредит вы не получите», — отметил Мамута.

Как добавил эксперт, если такое происходит, заёмщик может сказать, что хочет оформить исключительно кредит и узнать, сколько это стоит без дополнительных услуг.

Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.

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