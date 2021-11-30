В ЦБ рассказали о самых частых жалобах россиян на финансовые организации

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал о самых частых жалобах россиян на финансовые организации.

«По итогам девяти месяцев этого года больше всего люди жалуются на банки. Потом идут страховщики, хорошо известные всем микрофинансовые организации, следом — брокерские и управляющие компании», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, первая проблема — навязывание дополнительных услуг. Как напомнил Мамута, взаимосвязи между кредитом и дополнительными услугами нет, это всегда выбор человека.

«Вторая причина — когда человек оформляет кредит, он зависим от воли менеджера, который с ним общается. И в этой ситуации он больше подвержен эмоциональному воздействию», — добавил эксперт.

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