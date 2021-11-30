Путин: мир входит в волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления

Мир входит в очередную волну пандемии коронавирусной инфекции на фоне высокого инфляционного давления, заявил российский президент Владимир Путин в рамках выступления на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

«Что касается непосредственно экономической повестки, то отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии», — сказал он.

По словам государственного лидера, рост цен спровоцировал целый комплекс причин, которые наложились друг на друга.

Он пояснил, что одной из ключевых причин сохранения инфляционных рисков стала чрезмерно мягкая бюджетная политика ряда развитых стран.

«Рост бюджетных дефицитов, который наблюдается и в текущем году, а значит, и глобальные инфляционные риски всё ещё сохраняются», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что при этом Банк России выдерживает курс на сдерживание инфляции и регулирование сферы в денежно-кредитной политике.

Ранее российский лидер, выступая по видеосвязи на саммите АТЭС, отметил, что страна уже вернулась на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году он, вероятнее всего, составит до 4,7%.