Набиуллина прокомментировала ситуацию с курсом рубля

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовёт» прокомментировала ситуацию с курсом рубля.
Набиуллина прокомментировала ситуацию с курсом рубля
  • Reuters

Она отметила, что «рубль подвержен колебаниям».

«Динамика курса рубля, волатильность курса — это только один из факторов, который мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать такие покупки», — приводит РИА Новости ответ главы регулятора на вопрос о необходимости приостановить покупку валюты из-за ослабления рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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