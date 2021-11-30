Набиуллина прокомментировала ситуацию с курсом рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовёт» прокомментировала ситуацию с курсом рубля.

Она отметила, что «рубль подвержен колебаниям».

«Динамика курса рубля, волатильность курса — это только один из факторов, который мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать такие покупки», — приводит РИА Новости ответ главы регулятора на вопрос о необходимости приостановить покупку валюты из-за ослабления рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.