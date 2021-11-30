Набиуллина прокомментировала ситуацию с курсом рубля
- Reuters
Она отметила, что «рубль подвержен колебаниям».
«Динамика курса рубля, волатильность курса — это только один из факторов, который мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать такие покупки», — приводит РИА Новости ответ главы регулятора на вопрос о необходимости приостановить покупку валюты из-за ослабления рубля.
Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.