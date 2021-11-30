Экономист Григорьев перечислил факторы давления на рубль

Кандидат экономических наук, доцент института Мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал о перспективах национальной валюты в декабре.

«В декабре рубль будут поддерживать те же факторы, что и в последние полгода: рост ВВП России, заметно превысивший прогнозы, и приток иностранной валюты за счёт так же резко выросшего положительного сальдо экспортных и импортных операций», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Из негативных экономических факторов, влияющих на рубль, он отметил инфляцию и геополитические особенности — рост напряжённости вокруг Украины и Белоруссии и угроза новых санкций.

«При спаде напряжённости национальная валюта укрепится и, возможно, вернётся на уровень 71—72 рубля за доллар и 81—82 рубля за евро с перспективой дальнейшего роста. При сохранении и тем более при нарастании напряжённости рубль продолжит снижение», — сказал эксперт.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.