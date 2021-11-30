Аналитик Гойхман спрогнозировал реакцию рынка валют на новость о штамме «омикрон»

Аналитик TeleTrade Марк Гойхман спрогнозировал, как поведёт себя рынок валют в ближайшее время на фоне новостей о новом штамме коронавируса «омикрон».

По его словам, рынок обратит внимание на выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, министра финансов США Джанет Йеллен, представителей Европейского центробанка, а также на индекс потребительских цен в еврозоне.

«Инвесторы станут изучать эти события с точки зрения оценки будущей денежной политики регуляторов в условиях, изменившихся из-за «омикрона». Ведь если его опасность высока, то ФРС может повременить с объявленным сворачиванием финансового стимулирования экономики. И если вирус бьёт по ценам рисковых активов, то продолжение мягкой политики способно поддержать их», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Также будет иметь значение заседание ОПЕК 2 декабря.

По словам Гойхмана, диапазон котировок на текущей неделе может оказаться существенным. Курс доллара будет двигаться в коридоре 73—76 рублей, курсе евро — в рамках 83—86 рублей.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.