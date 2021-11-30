В Москве реорганизуют бывшую промзону Серп и Молот

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что после реорганизации территории бывшей промзоны Серп и Молот в Лефортовском районе Москвы появится почти 1,5 тыс. рабочих мест.

РИА Новости