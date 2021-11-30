В Москве реорганизуют бывшую промзону Серп и Молот
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По словам Ефимова, площадь участка промзоны, который подлежит комплексному развитию, составляет 3,1 га. Реализация проекта даст городу 60 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.
«В реализацию проекта инвестор вложит более 5,5 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 490 млн рублей», — пояснил заммэра.
Ранее телеканал «360» сообщал, что российский экологический оператор инвестирует 2 млрд рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика, который построят в Московской области.