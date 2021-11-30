В Москве реорганизуют бывшую промзону Серп и Молот

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что после реорганизации территории бывшей промзоны Серп и Молот в Лефортовском районе Москвы появится почти 1,5 тыс. рабочих мест.
В Москве реорганизуют бывшую промзону Серп и Молот
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, площадь участка промзоны, который подлежит комплексному развитию, составляет 3,1 га. Реализация проекта даст городу 60 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

«В реализацию проекта инвестор вложит более 5,5 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 490 млн рублей», — пояснил заммэра.

Ранее телеканал «360» сообщал, что российский экологический оператор инвестирует 2 млрд рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика, который построят в Московской области.

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