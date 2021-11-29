Доктор экономических наук Ордов спрогнозировал курс рубля на ближайшую перспективу

Доктор экономических наук Константин Ордов, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова, спрогнозировал курс рубля на ближайшую перспективу.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что главным фактором, который позволил укрепиться национальной валюте, является некоторая успокоенность тем, что новый штамм «омикрон», вполне вероятно, будет не настолько разрушительным.

Как отметил эксперт, ситуация успокоилась, что привело и будет приводить к укреплению рубля вплоть до возвращения к курсу 70 рублей за доллар.

«Так что у нас, скорее всего, продолжится дальнейшее укрепление рубля, если не вмешаются дополнительные макроэкономические факторы», — сказал Ордов.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.