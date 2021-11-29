Экономист Беляев прокомментировал сообщения о возможном закрытии 29 кредитных организаций

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал сообщения о возможном закрытии 29 кредитных организаций к октябрю 2022 года.
Экономист Беляев прокомментировал сообщения о возможном закрытии 29 кредитных организаций
  • РИА Новости

«Начнём с самого простого варианта: если кредитные организации прекратят своё существование путём слияния и поглощения, то вкладчикам и вкладам ничего не угрожает, поскольку все обязательства структуры перейдут тому банку, с которым ликвидированный сольётся, и все условия останутся такими же», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, любые вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей застрахованы в Агентстве страхования вкладов.

Как напомнил Беляев, депозиты до 1,4 млн рублей при любом прекращении работы кредитных организаций возвращаются вкладчику.

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», 29 кредитных организаций могут прекратить работу к октябрю 2022 года. Об этом написала газета «Известия».

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