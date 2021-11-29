В Фонде энергетического развития дали прогноз цен на нефть на фоне пандемии

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».
В Фонде энергетического развития дали прогноз цен на нефть на фоне пандемии
  • AP

«Всё будет зависеть от того, что это за новый штамм. Насколько тяжело с ним бороться. Если страны будут открыты и дальше, ничего не поменяется, цена чёрного золота будет смотреть по тренду вверх», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По словам Пикина, если в странах снова начнётся череда локдаунов, то возможно снижение цены ниже $60—70 за баррель.

Как отметил эксперт, когда станет понятнее, с чем столкнётся мир, то можно будет сделать выводы, поднимется ли цена выше $80 или опустится ниже $70.

Ранее заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные Gas Infrastructure Europe о том, что в ноябре 2021 года отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимального уровня с 2011 года.

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