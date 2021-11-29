Москва реализовала 111 земельных участков на открытых торгах в 2021 году
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Как уточняет НСН, из них 74 были сданы в аренду, 37 — проданы.
«На этих территориях появится 501,4 тыс. кв. м недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и индивидуальная жилая застройка», — сообщил Ефимов.
По его словам, до конца года город выставит на торги ещё 50 лотов. Таким образом, будут улучшены показатели двух прошлых лет: в 2019 году Москва реализовала на торгах 117 участков, в 2020 году — 139.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в правительстве Калининграда обсудили реализацию национального проекта «Жильё и городская среда».