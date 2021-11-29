Москва реализовала 111 земельных участков на открытых торгах в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти за 11 месяцев 2021 года реализовали на открытых торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 га.
Москва реализовала 111 земельных участков на открытых торгах в 2021 году
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Как уточняет НСН, из них 74 были сданы в аренду, 37 — проданы.

«На этих территориях появится 501,4 тыс. кв. м недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты и индивидуальная жилая застройка», — сообщил Ефимов.

По его словам, до конца года город выставит на торги ещё 50 лотов. Таким образом, будут улучшены показатели двух прошлых лет: в 2019 году Москва реализовала на торгах 117 участков, в 2020 году — 139.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в правительстве Калининграда обсудили реализацию национального проекта «Жильё и городская среда».

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