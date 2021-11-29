В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о ситуации с газом в Европе

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Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал данные Gas Infrastructure Europe о том, что в ноябре 2021 года отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимального уровня с 2011 года.
В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о ситуации с газом в Европе
  • AP

«Рост отбора на самом деле небольшой, хотя ноябрь выдался для Европы холодным. Это может быть частью коммерческой стратегии тех, кто хранит газ в европейских ПХГ: они просто монетизируют летние закупки», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Вместе с тем, отметил Гривач, интенсивный отбор из ПХГ не добавляет рынку уверенности в том, что в холодные месяцы 2021—2022 годов всё пройдёт без проблем.

«Для второй половины ноября сегодня вполне прохладная погода для Европы, и всё это стимулирует отбор газа», — добавил он.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов в беседе с газетой «Известия» дал прогноз по ценам на газ.

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