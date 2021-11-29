Специалист по инвестициям Харин прокомментировал ситуацию на фондовых рынках

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин прокомментировал ситуацию на фондовых рынках.

«Мы не думаем, что ситуация с коронавирусом будет продолжаться долго. Такие риски присутствуют, но стоит понимать, что скорость реакции фармкомпаний на появление новых штаммов сейчас существенно выросла», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, противовесом негативным событиям является снижение ставок в США, поскольку в случае риска локдаунов политика ФРС, скорее всего, окажется более мягкой.

«Также стоит отметить, что для ОПЕК+ может появиться повод не увеличивать предложение на 400 тыс. баррелей в декабре, что снизит предложение нефти и риск дальнейшего снижения цен», — добавил Харин.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.